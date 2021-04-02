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بسمة وهبة تبكي في حفل زفاف نجلها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهرت الإعلامية بسمة وهبة في حفل زفاف نجلها عبد الرحمن وهي تبكي وذلك من خلال فيديو شاركته عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت "وهبة" تعليقا قائله: "زفة عبد الرحمن وعقبال أولادكم وتفرحوا فرحتي بس بدون الدموع اللى نزلت من فرحتي".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد تعرضت لوعكة صحية في الفترة الماضية، وأجرت بعض الفحوصات الطبية حيث تعرضت لنزيف ومشاكل في المعدة وكانت حالتها صعبة للغاية حيث تمكن فقط طبيب انجليزي من تشخيص حالتها.

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