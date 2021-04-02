عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

نفي البنك المركزي المصري وقف التعامل على اي من العملات الورقية المطروحه حاليًا في الأسواق، بعد تداول انباء عن ايقاف التعامل بالجنيه الورقي.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له، إنه يشدد على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء وينفي صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي."