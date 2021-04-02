وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا يفتتحا أعمال تطوير نادي المنيا ويتفقدا المشروع القومي للبطل الأوليمبي



وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنيا ماراثون للدراجات من أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل حتي نادي المنيا الرياضي ، صالة جيم على مساحة 400 متر مربع، وتفقد تدريب الفتيات على الكرة الخماسية ومشروع، (1000 بنت، 1000 حلم).



كما افتتح الوزير أعمال التطوير التي شهدها النادي خلال الفترات الماضية، وأبرزها تطوير الملعب الرئيسي للنادي، وكذلك تطوير الملعب الخماسي، و تطوير بوابات النادي بشكلها الحضاري الجديد، وصالة الجيم بنظامها الجديد " BOT " وأعرب عن اعجابه بنادي المنيا الذي يعد أحد اعرق الاندية الرياضية بالصعيد.

قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا والدكتور محمد محمود ابو زيد نائب المحافظ، بزيارة نادي المنيا الرياضي ، من أجل إفتتاح أعمال التطوير التي تمت مؤخراً .كما شملت الزيارة متابعة المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي لتنمية النشء والذي يشمل ألعاب (الملاكمة، تنس الطاولة، المصارعة، التايكوندو) .وتضمنت الزيارة مشاهدة المسابقات التى أُقيمت على أرض نادي المنيا، من ضمنها برنامج "ألف بنت ألف حلم" ومشروع "ها أنا أحقق ذاتي" للأيتام، التى تنظمها الوزارة.وكان في استقبال الوزير والمحافظ المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي والمستشار احمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس كل من : رحاب سراج و مصطفى فتحي، خالد فايز، وبحضور مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من نواب البرلمان والشيوخ.