أجرت 31 ألف عملية جراحية.. كيف ساهمت المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار؟

تبذل الدولة المصرية جهودا مضنية، من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، كأحد أهم بنود استراتيجية بناء الإنسان المصرى، التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا، حين يؤكد دائما على ضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى، فى مختلف القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، وخصوصا القطاع الطبى، الذى عانى من الإهمال على مدى سنوات طويلة.



وتواصل الحكومة جهودها لاستكمال ما بدأته فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وعلاج غير القادرين، وتطوير المستشفيات الحكومية والمراكز والوحدات الصحية، بما يساهم فى تقديم الخدمة العلاجية المتميزة للمواطن البسيط، الذى لا يقوى على تحمل تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، ولا يمكنه سوى اللجوء للمستشفيات الحكومية.



ومن بين أبرز جهود الحكومة فى هذا الشأن العمل على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، التى أطلقها منذ شهر يوليو 2018، والتى يتم تنفيذها فى مستشفيات وزارتى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" كيف ساهمت المستشفيات الجامعية فى إنهاء قوائم الانتظار



أعلن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الجهود المبذولة فى إنهاء إنهاء قوائم الانتظار التى جاءت تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالدولة.



وقد جاءت جهود المستشفيات الجامعية على النحو التالى:



- إجراء حوالى 36% تدخل جراحى من إجمالى المرضى فى قوائم الانتظار.



- إجراء 79% من عمليات زرع الكبد.



- بلغ إجمالى عدد العمليات التى أجرتها المستشفيات الجامعية حوالى 31 ألف عملية.



- تم إجراء 10059 جراحة أورام.



- تم إجراء 6176 جراحة عظام.



- تم إجراء 30214 جراحة عيون.



- تم إجراء 10686 جراحة مخ وأعصاب.



- تم إجراء 67 جراحة القسطرة الطرفية للأوعية الدموية.



- تم إجراء 507 زراعات قوقعة.



- تم إجراء 125 زراعة كلى.



- تم إجراء 43 قسطرة مخية.



- تم إجراء 45735 قسطرة قلبية.



- تم إجراء 8400 عملية قلب مفتوح.



- تم إجراء 236 زراعة كبد.



جدير بالذكر أنه تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار فى العديد من التخصصات وهى: جراحة القلب والصدر، والقسطرة القلبية، وزراعات الكبد والكلى والقوقعة، وجراحات مفاصل العظام، وجراحات أمراض العيون، وجراحات الأورام، وجراحات المخ والأعصاب، فضلا عن تشكيل لجان فرعية فى كل تخصص بجميع الجامعات التى يوجد بها مستشفيات جامعية، بالإضافة إلى اختيار مدير لمشروع القضاء على قوائم الانتظار بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



وتشمل مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار المرضى الذين يخضعون لمظلة التأمين الصحى، والمرضى الذين ليس لهم تأمين صحى.



ففى حالة ما إذا كان للمريض تأمين صحى، يمكنه التسجيل فى المبادرة الرئاسية من خلال التوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحى، حيث يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية، أما إذا كان المريض ليس له تأمين صحى، فيمكنه التسجيل فى المبادرة الرئاسية من خلال التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، حيث يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار، ثم تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.



كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أكدت أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات جائجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.