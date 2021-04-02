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الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:53 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شنت مديرية الصحة بالدقهلية حملة صحية من خلال فريق للتواصل المجتمعي وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لزيارة دور الأيتام تحت اشراف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة.


جاء ذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والانيميا والتقزم للأطفال، وتقديم الرسائل التوعوية للاهتمام بالتغذية السليمة للأطفال، ودعم صحة المراة المصرية للمشرفات بدور الأيتام، وذلك بالمجان تحت شعار (100 مليون صحة).

وأشار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى جاهزية الأطقم الطبية على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنى محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة لها
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"
الكشف على أيتام الدقهلية فى مبادرة 100 مليون صحة "صور"

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