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أشمون يفوز على قويسنا ويتأهل للقسم الثالث

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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صعد فريق نادي أشمون بقيادة المدير الفني طارق عبد النبي، إلى دوري القسم الثالث، عقب ختام دورة الترقي، اليوم الجمعة، بالفوز على فريق قويسنا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالجولة الختامية للموسم الحالي.

شهد الشوط الأول تقدم أشمون بهدف، وفي الشوط الثاني عاد قويسنا للقاء بإحراز التعادل، ثم نجح فريق أشمون في إحراز هدفين متتاليين .

الفوز رفع رصيد أشمون إلى 13 نقطة، بالمركز الأول، وتوقف رصيد نادي قويسنا عند نقطة وحيدة بالمركز الأخير .

أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي، عاونه أحمد نبيل وأحمد السيد عبد السميع.

وفي المباراة الأخرى فاز تلا خارج ملعبه على مركز شباب قويسنا 2-1 حيث تقدم لشباب قويسنا الحسينب عواد من تصويبة متقنة، في الشوط الثاني، ونجح تلا في إحراز هدفيين متتاليين عن طريق محمود عبد الحفيظ هدّاف المسابقة برصيد 13 هدف، وأدار اللقاء الحكم محمد مجدي، عاونه يوسف داهش، ومحمد السعيد.

الترتيب

1- أشمون 13 نقطة
2- تلا 11 نقطة
3- م ش قويسنا 8 نقاط 
4- قويسنا نقطة وحيدة

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