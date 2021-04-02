محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تنفيذ مشروع الهوية البصرية







جاء ذلك بعد أن تسلمت المحافظة شهادة حق إستخدام الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية من الجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات.



وأكد الشريف أن المحافظة عقب توقيع البروتوكول النهائي مع الهيئة الهندسية ستبدأ في خطوات التنفيذ علي أرض الواقع لمشروع الهوية البصرية. وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إظهار الإسكندرية بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، بإعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة الإسكندرية، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية للإسكندرية.



وأشار الشريف أنه بدأ العمل في إعداد مشروع "الهوية البصرية" منذ أكثر من سنة، عقب توقيع بروتوكول التعاون بين المحافظة والجامعة الألمانية في السادس من فبراير من العام الماضي 2020، وفي فبراير 2021 تم استلام وثيقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمشروع الهوية البصرية لمحافظة الإسكندرية.



من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، أن المشروع يتضمن تصميم خط كتابي خاص للمحافظة بجانب أحرف خطوطها اللغوية المستخدمة التي تنم عن كافة أطيافها التراثية، وكذلك تصميمات لإطلاقها علي معالم الإسكندرية البارزة لزائريها، كواجهات المباني الأثرية، فنار الإسكندرية، الكنائس، المزارات، المتاحف، المعابد، الفنادق، المنتجات البصرية كالأعلام. وتطوير كافة العناصر الخاصة بتطوير الكورنيش والشوارع الرئيسية بالمدينة، والميادين العامة واللافتات المضيئة وإعلانات الطرق واللوحات الإرشادية، بوابات الإسكندرية. وأيضًا تحديد الألوان الرئيسية في كافة عناصر المشروع والتي تتوافق مع كافة الحقب التاريخية التي مرت بها الإسكندرية، بالإضافة إلى تصميمات لوسائل النقل والمواصلات المتنوعة، وتصميمات للهديا التذكارية.

وقع اليوم الجمعة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء دكتور أحمد فهمى فرج مدير إدارة المشروعات الكبرى بالتفويض عن اللواء أركان حرب إيهاب محمد حسن الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمحافظة الإسكندرية. وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.