ناتالي قرداحي تكشف لـ الفجر الفني تفاصيل مشاركتها في رصيف الغرباء.. وهذا عن جديدها





خطفت الفنانة اللبنانية ناتالي قرداحي، الأنظار من خلال مشاركتها في مسلسل رصيف الغرباء، والذي لاقى نجاحاً كبيراً بعد عرضه خلال الفترة القليلة الماضية.



وتواصل الفجر الفني معها وقالت "شخصية إيفيت السكرتيرة تشبهني في الحقيقة، وأعتز بهذا العمل لأنه من تأليف الكاتب الأستاذ طوني شمعون الذي أعشق كتاباته والأسلوب الذي يتبعه في الكتابة والحبكات التي يكتبها في مسلسلاته".



وأضافت: وكان لي الشرف وسعدت جداً بمشاركتي في مسلسل ضخم كرصيف الغرباء إلى جانب ممثلين مخضرمين وكبار وهو من إنتاج وإخراج إيلي معلوف.



وعن تحضيراتها للدور أوضحت: شخصية ايفيت شخصية جميلة وتشبهني وتمرنت على الدور بمفردي، ولذلك لم أواجه صعوبات بالعكس كنت مرتاحة جدا، كما أن ردود فعل الجمهور جاءت رائعة جدا، فقد أشادوا بأدائي والشخصية التي قدمتها وبالمسلسل والقصة.



وختمت: أحضر حالياً لمسلسل جديد بعنوان "الزمن الضائع"، من إنتاج الأستاذ إيلي معلوف وإخراج مريانا صقر.