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تعرف على تاريخ مواجهات الزمالك أمام مولودية الجزائر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
سارة رمزي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مولودية الجزائر، غدًا السبت، في التاسعة مساء، في الجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا.

والتقى الفارس الأبيض بالمولودية مرة واحدة فقط على مر تاريخه، كانت ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي للفريقين على استاد القاهرة.

ويدخل الأبيض اللقاء محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد نقطتين، فيما يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مواجهتي مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، إلى جانب هزيمة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي، ذلك حتى يتمكن من الصعود لدور الثمانية من البطولة.

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