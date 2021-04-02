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عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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 شارك عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي للفريق الأبيض الختامي قبل مباراة الغد أمام مولودية الجزائر.

وكان عبد الله جمعة قد اشتكى من الإصابة في العضلة الضامة قبل سفر بعثة الفريق الأبيض إلى  الجزائر.

وأعلن عبد  الله جمعة جاهزيته لمباراة الزمالك أمام مولودية  الجزائر غدا بعد تعافي اللاعب من الإصابة ومشاركته في مران اليوم.

ويستعد  الزمالك لمواجهة مضيفه مولودية الجزائر في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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