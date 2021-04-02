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وزير الخارجية يتوجه إلى الكونغو للمشاركة في مفاوضات سد النهضة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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توجّه وزير الخارجية سامح شكرى، إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة فى جولة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بناء على الدعوة التى وجهتها جمهورية الكونغو الديمقراطية بوصفها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وبمشاركة وزراء الخارجية والرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا.

ويأتى حرص مصر على تلبية هذه الدعوة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة انطلاقًا من موقفها الداعى إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث.

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تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور والتنسيق المُستمر بينهما.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما للمستوى المُتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وعمّان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين، وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقيّن.

وأوضح حافظ أن الاتصال تطرق إلى التحضيرات الجارية في إطار عقد القمة المُرتقبة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما تم تبادل الرؤى حيال الملفات الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث اتفق الوزيران على ضرورة البناء على مُخرجات الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقِد في باريس يوم 11 مارس الجاري بمُشاركة كلٍ من مصر والأردن، وفرنسا وألمانيا، من أجل إيجاد مناخٍ مواتٍ لإطلاق عملية تفاوضية مُباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

هذا، وتناول الوزيران أيضًا التطورات على صعيد المشهد الليبي فضلًا عن الأوضاع في سوريا، كما بحثا آخر مستجدات ملف سد النهضة.

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