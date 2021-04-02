فرض الحجر الصحي بمدينة صينية وتعافي الأسد من كورونا.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 27 مارس 2021، وحتى اليوم الجمعة 2 أبريل 2021:



جرحى في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية



أعلنت الشرطة الأمريكية، يوم السبت الماضي، عن إصابة عدة أشخاص بجروح، جراء إطلاق النار في ولاية فيرجينيا.



وقالت الشرطة الأمريكية، في تغريدة على "تويتر": "تحقق شرطة فيرجينيا بيتش، في حادث إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط عدة جرحى".



وأضافت الشرطة الأمريكية، أن إصابات بعض الجرحى قد تشكل خطرا على حياتهم.



وأوضحت الشرطة الأمريكية، أن التحقيق مستمر في مكان الحادث، ولكنها لم تقدم أية تفاصيل، وفقط نوهت بانتشار كبير لرجال الشرطة على ساحل المحيط بين 17 و22 شارع.



إصابة 7 أشخاص في حادث دهس بإسبانيا



أصيب 7 أشخاص على الأقل، صباح يوم السبت الماضي، بجروح في حادث دهس بسيارة في بلدية يونكيرا دي هيناريس في محافظة غوادالاخارا وسط إسبانيا.



وكشفت هيئات الطوارئ الإسبانية، أن من بين المصابين الـ7 تم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى.



وألقت الشرطة الإسبانية، القبض على المنفذ، الذي فسر أعماله بحالة اليأس التي أصابته بعد حرمانه من حق حضانة أطفاله، وفقًا لوكالة EFE الإسبانية.



المنفي يطالب أردوغان بسحب المرتزقة من ليبيا



أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، في خطوة بمثابة دعوة إلى تركيا لسحب مرتزقتها وإخراج قواتها من ليبيا.



وطالب المنفي أردوغان بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا، خلال لقاء تم في اسطنبول بدعوة من الرئيس التركي، مضيفا أنه يجب إرساء الاستقرار في ليبيا عبر مصالحة وطنية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.



وأكد أردوغان أن بلاده تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا دعما كاملا، ومستعدة لتقديم المساعدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.



لكن تصر تركيا على أرض الواقع، عدم سحب مرتزقتها وقواتها من ليبيا، متجاهلة المطالبات الليبية والدولية بالانسحاب "الفوري" لكافة المرتزقة.



ويقدر عدد المرتزقة في ليبيا بنحو 20 ألف مقاتل، جاءت بهم تركيا من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وتعتبر أزمة المرتزقة التحدي الأكبر الذي يؤرق السلطات الليبية الجديدة، ويصفها عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالخنجر في ظهر ليبيا، مؤكدا العمل على إخراجهم من كافة الأراضي الليبية.



احتجاجات على قانون الشرطة الجديد في انجلترا



قالت الشرطة في مدينة بريستول الإنجليزية، إنها ألقت القبض على 10 أشخاص خلال الليلة الثالثة للاحتجاج على قانون الشرطة الجديد.



ونظم مئات المتظاهرين ضد مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم اعتصامًا أمام مركز للشرطة في مدينة جنوب غرب إنجلترا ليلة الجمعة، واشتبك بعضهم مع ضباط يرتدون خوذات ودروعًا حاولوا تفريق التجمع.



وقالت قوة شرطة أفون وسومرست، يوم السبت الماضي، إنهم ألقوا البيض والزجاجات والطوب على الضباط، وندد رئيس الوزراء بوريس جونسون بما أسماه "الهجمات المشينة ضد ضباط الشرطة في بريستول".



وقال على "تويتر": "لا ينبغي أن يواجه ضباطنا طوبًا وزجاجات وألعاب نارية يتم إلقاؤها عليهم من قبل حشد عازم على العنف وإلحاق الضرر بالممتلكات، وتحظى الشرطة والمدينة بدعمي الكامل"



ويمنح مشروع القانون المثير للجدل، والذي يُعرض حاليًا على البرلمان، سلطات أقوى للشرطة لتقييد الاحتجاجات، كما شهدت مظاهرتان أخريان ضد التشريع في بريستول هذا الأسبوع اشتباكات، وألقت الشرطة باللوم على أقلية من مثيري الشغب بين المتظاهرين السلميين إلى حد كبير.



تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا



جمدت شركة "فيسبوك"، صفحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بزعم انتهاكها لسياسات "الشركة المعنية بمكافحة المعلومات المضللة عن كوفيد-19، وترويجه لدواء يزعم دون دليل أنه يعالج المرض.



وفى يناير الماضي، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن عقار "كارفاتيفير" المشتق من نبات الزعتر، ويؤخذ عبر الفم "معجزة" تحيد فيروس كورونا دون آثار جانبية.



وكانت شركة فيسبوك، قد حذفت مقطعًا مصورًا للرئيس الفنزويلي يروج فيه للعقار.



وأوضحت شركة فيسبوك، أن المقطع المصور ينتهك سياسة مكافحة المزاعم الزائفة "بأن شيئًا، ما يمكن أن يضمن الوقاية من التقاط عدوى كوفيد-19 أو الشفاء من كوفيد-19".



وفاة أميرة من الأسرة الحاكمة بالكويت



أعلن الديوان الأميري الكويتي، يوم الإثنين الماضي، عن وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح، أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح، وفقًا لوكالة "كونا".



وقال الديوان الأميري، في بيان: "نعى المغفور لها الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشيخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر يناهز 96 عاما".



اتهامات التحرش تلاحق حاكم نيويورك



للمرة العاشرة، اتهمت امرأة تدعى شيري فيل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو بـ"التحرش الجنسي"، لتصبح السيدة العاشرة التي تدعي عليه في هذه القضية.



وقالت فيل في مؤتمر صحفي إن كومو قبلها على الخدين في عام 2017، أثناء قيامه بجولة على المنازل، بما في ذلك منزلها، التي تضررت بفعل مياه الفيضانات من بحيرة أونتاريو.



وذكرت فيل أنه بينما أوضح كومو طريقة تقبيله لها، كانت على طريقة التحية التي يقدمها الأمريكيون الإيطاليون لبعضهم البعض، إلا أن التعليقات الأخرى التي أدلى بها خلال جولته في منزلها أدت إلى الاعتقاد بأن هذه اللفتة "مشحونة جنسيا".



وقالت إن كومو بقي في منزلها بينما غادر مساعدوه ومسؤولو البلدة، ثم اقترب منها وقال لها إنها جميلة، قبل أن يودعها ويغادر، مشيرة إلى أنه بسبب هذا التعليق أطلق الجيران عليها لقب "صديقة الحاكم الجديدة".



وادعاء فيل هو العاشر على كومو في الأسابيع الأخيرة إلا أنه ينفي وجود أي اتصال جسدي غير لائق مع أي امرأة، لكنه أقر بأن بعض تعليقاته "أسيء تفسيرها على أنها مغازلة غير مرغوب فيها".



البرازيل تجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزراء



أعلنت الحكومة البرازيلية، الثلاثاء الماضي، عن تعديل وزاري طال 6 وزراء أبرزهم وزراء الخارجية والعدل والدفاع، وفقًا لـ"فرانس برس".



ولجأ الرئيس البرازيلي، إلى خطوة التعديل الوزاري، بعدما نال من شعبيته كثيرًا تفاقم الوضع الوبائى فى البلاد.



وأصدرت وزارة الإعلام، بيانًا قالت فيه إن بولسونارو عين الدبلوماسى كارلوس فرانكا وزيرًا للخارجية، والجنرال لويس إدواردو راموس كبيرًا لموظفى الرئاسة، وهو منصب يقع فى البرازيل فى منزلة وسط بين منزلتى رئيس الوزراء ورئيس الديوان، وكان يشغله الجنرال والتر سوزا براجا نيتو، الذى أصبح بموجب التعديل الجديد وزيرًا للدفاع.



وأوضح البيان، أن رئيس الجمهورية عين قائد الشرطة أندرسون توريس وزيرًا للعدل، خلفًا لأندرى ميندونكا الذى أصبح المدعى العام الجديد للبلاد، فى حين عين السناتورة فلافيا أرودا أمينة عامة للحكومة، ليرتفع بذلك عدد النساء فى الحكومة إلى ثلاث من أصل 22 عضوًا.



وأشارت فرانس برس، إلى أن التعديلات الوزارية جاءت بعد أسبوعين فقط على إقالة وزير الصحة الجنرال إدواردو بازويلو، وتعيين الطبيب مارسيلو كيروجا خلفًا له.



تعافي الرئيس السوري وزوجته من كورونا



أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء الماضي، تعافي الرئيس بشار الأسد وزوجته من فيروس كورونا، وعودتهما لمزاولة عملهما بشكل طبيعي، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.



وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية، بإصابة الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد.



وقد ذكرت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس.



ولفت الصحة السورية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة تركزت في محافظة حمص التي سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.



الصين تفرض حجرا صحيا في مدينة رويلي



فرضت السلطات الصينية، الأربعاء الماضي، حجرًا صحيًا في مدينة رويلي الواقعة على الحدود مع ميانمار بعد اكتشاف 6 إصابات بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.



وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق، 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، وذلك انخفاضًا من 15 حالة في اليوم السابق.



وفي بيان للجنة الصينية، قالت فيه إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج. وسجلت الصين أيضًا ست إصابات جديدة خالية من الأعراض، تراجعًا من 18 حالة في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



وأفادت اللجنة الصحية بالصين، بأن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي بلغ 90190 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.



فرنسا تعلن فرض حظر تجول لاحتواء فيروس كورونا



أاعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأربعاء الماضي، تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.



وقال الرئيس الفرنسي في بيان إنه تم توسيع نطاق حظر التجول المفروض من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا ليشمل جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة 4 أسابيع.

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ونوه ‏ماكرون إلى أن القيود الصحية المفروضة على 19 مقاطعة ستعمم في كل البلاد.



إحباط مخطط لتفجير مسجد في روسيا



أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها ألقت القبض على مواطن موال لجماعة أوكرانية متطرفة كان يخطط لتنفيذ عمليات ضد مواقع إسلامية في إقليم ألطاي الواقع في غرب سيبيريا بروسيا.



وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الموقوف هو رجل من مواليد عام 2000، يحمل الجنسية الروسية، وتم اعتقاله في مركز إقليم ألطاي، مدينة بارنؤول، مشيرة إلى أنه من مؤيدي جماعة "التجمع العرقي الوطني" الأوكرانية التي أنشئت بهدف تنسيق خطوات أنصار اليمين المتطرف ضد الأشخاص المنحدرين من الدول غير السلافية ومؤسسات الحكم في أوكرانيا وروسيا وبيلاروس.



وذكرت الهيئة أن الموقوف تلقى من هذه الجماعة المتطرفة أوامر بتنفيذ "عمليات فعل مباشر" ضد حشود من المسلمين ومؤسسات حكومية، بهدف إخافة السكان المحليين، لا سيما المنحدرين من آسيا الوسطى.



وأكدت الهيئة أن الموقوف اعترف بأنه تواصل من تلقاء نفسه مع الجماعة المتطرفة في فبراير الماضي، بسبب معارضته لسياسات الحكومة الروسية في مجال الهجرة، وتلقى أوائل مارس أوامر باختيار المواقع المناسبة لتنفيذ العمليات والتقاط صور لها، ثم تنفيذ عمليات إحراق وغيرها من حملات تهدف إلى إخافة الناس.



وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن صادروا في مقر إقامة الموقوف مادة متفجرة ومواد الإرشادات الخاصة بتصنيع عبوة ناسفة، ومنشورات أدبية متطرفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال تحتوي على صور للمواقع التي اختارها، وهو أرسلها إلى متطرف آخر مشرف عليه في أوكرانيا.



وأكدت وكالتا "تاس" و"نوفوستي" شبه الرسميتين، نقلا بيانات هيئة الأمن الفدرالية، أن الموقوف كان يخطط لتفجير مسجد.