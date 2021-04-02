وزيرة التضامن تتفقد دور الرعاية خلال احتفالية "أبناء مصر" بيوم اليتيم (فيديو)

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، معرض لأعمال أبناء دور التربية للرعاية الاجتماعية، من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.



وقامت القباج بسماع مشاكلهم واقتراحتهم، بالإضافة إلي توزيع الهدايا علي الأبناء احتفالًا بهذا اليوم، جاء ذلك خلال إحتفالية " أبناء مصر"، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.



وكانت شهدت وزيرة التضامن الإجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم.

