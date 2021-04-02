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"وزيرة التضامن" تشهد احتفالية" أبناء مصر" بمناسبة يوم اليتيم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصويرياسمين عليوة
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شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إحتفالية " أبناء مصر"، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم، حيث تناولت وجبة الإفطار مع 500 أبن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10 محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم،

وشاهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتي أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.

وحرصت وزيرة التضامن الإجتماعي علي التقاط الصور التذكارية مع الأبناء والبنات.

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