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تكريم الشاعرة سلمى رشيد في مهرجان مسرح الأنبا رويس للمونودراما

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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كُرمت الشاعرة سلمى رشيد، في مهرجان مسرح الأنبا رويس للمونودراما، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، في دورته الأولى.

وتأتي الدورة الأولى للمهرجان باسم الفنان القدير الراحل جورج سيدهم، وحضر كلاً من د. ليندا زوجته والكاتبة فاطممة نعوت والممثلة شيرين.

كما تآلفت لجنة التحكيم من نضال الشافعي والموسيقار جورج قلته والمخرج محمد حمدي ودكتور ايفان اديب (مهندس ديكور) والمخرجه منار زين.

وأعربت سلمى في تصريح خاص للفجر الفني، عن سعادتها بهذا التكريم، واعتزازها بتقديم أغنية خاصة للراحل خلال المهرجان وهي من كلماتها.

أغنيه ملاك البسمة من كلمات سلمى رشيد وألحان مارفى صموئيل، توزيع وهندسة صوتية روبرت كمال، مكساج وماستر روبرت كمال، وغناء سارة معروف.

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