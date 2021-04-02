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وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
آيات عامر تصويرياسمين عليوة
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حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، علي التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، في إحتفالية " أبناء مصر"، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

كما حرصت علي تناول وجبة الإفطار مع 500 أبن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10 محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم،

كما شاهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتي أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم
وزيرة التضامن تلتقط الصور التذكارية مع أطفال دور الرعاية في عيد اليتيم

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