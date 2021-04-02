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بمشاعر الأمومة.. "وزيرة التضامن" تحتضن إحدى فتيات دور الرعاية في إحتفالية "أبناء مصر"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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بمشاعر مليئة بالحب والحنان والأمومة، حرصت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي علي تقبيل وحضن أحد فتيات دور الرعاية الاجتماعية، في إحتفالية " أبناء مصر"، والتي تأتي في إطار الاحتفال بيوم اليتيم.

وقامت القباج بتناول الطعام مع 500 أبن من أبناء دور الأيتام، يمثلون أبناء دور الأيتام بـ10 محافظات، وذلك داخل مجمع دور التربية للرعاية الاجتماعية بالجيزة.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي طابور عرض شارك فيه أبناء وبنات دور التربية، وتخلله عرض الأناشيد الوطنية وتحية العلم،

كما شاهدت عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية التي أداها أبناء دور الرعاية بأنفسهم، والتي أبرزت مواهب الأطفال والأبناء، وذلك وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.

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