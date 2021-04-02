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"خارج المجموع" مستمر على خشبة "الطليعة"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يستمر تقديم العرض المسرحي "خارج المجموع " من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفنى للمسرح أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة اسبوعين على مسرح الطليعة بالعتبة فى تمام السابعة مساء، وذلك في تعاون مشترك بين فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي وفرقة مسرح الطليعة تحت إدارة المخرج عادل حسان.

جدير بالذكر أن العرض المسرحي "خارج المجموع " ضمن العروض المسرحية التي أنتجت ضمن مبادرة "المؤلف مصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح، والتي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب علي الإبداع.

عرض "خارج المجموع" يتناول مشكلة التنمر والحكم علي الاخر داخل المجتمع وآثر ذلك فى الاخر حتي لو كان علي سبيل المزح، العرض بطولة محمد الكوتي، إسلام وسوف، إسلام عوض، سارة فؤاد، أحمد عبدالجواد، ديكور رشا غطاس، تأليف موسيقي محمد شحاته، إضاءة ابراهيم الفرن، تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد.

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