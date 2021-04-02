عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

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الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تبحث إدارة نادي إنبي عن تحقيق مكسب مادي من كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق النجوم، الذي تنتهي إعارته للفريق البترولي بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مصدر بنادي إنبي، أن النادي من الصعب أن يُوفر 15 مليون جنيه للتعاقد مع كريم فؤاد بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، لذلك فأن إدارة الفريق البترولي تبحث عن مخرج أخر.

وأضاف أن هناك إجماع من أعضاء مجلس الإدارة على بيع عقد اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، يدفع من خلالها النادي 15 مليون مستحقات نادي النجوم في بيع اللاعب، وفي هذه الحالة سيجني الفريق البترولي 5 ملايين جنيه.

وقدم كريم فؤاد موسم مميز للغاية مع فريق انبي ليصبح على رأس الصفقات المطلوبة في الأهلي، في ظل قدرة اللاعب على المشاركة في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

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كريم فواد ظهير ايمن الاهلي إنبي

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