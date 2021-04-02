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تعرف على مواعيد مباريات برشلونة في شهر أبريل

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يترقب عشاق ومحبي نادي برشلونة الإسباني في كل مكان، مباريات العملاق الكتالوني في شهر أبريل الجاري، في بطولة الدوري الإسباني الممتاز، أو نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويعاني برشلونة هذا الموسم من تذبذب واضح في الأداء، تحت قيادة الهولندي رونالد كومان، وذلك بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مباريات برشلونة في شهر أبريل.

برشلونة × بلد الوليد، يوم الاثنين 5\4 في بطولة الدوري الإسباني.
ريال مدريد × برشلونة، يوم السبت 10\4، في بطولة الدوري الإسباني.
برشلونة × أتلتيك بلباو، يوم 17\4، في نهائي كأس ملك إسبانيا.
برشلونة × خيتافي، يوم 22\4 في بطولة الدوري الإسباني.
فياريال × برشلونة، يوم 25\4 في بطولة الدوري الإسباني.
برشلونة × غرناطة، يوم 28\4 في بطولة الدوري الإسباني.

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