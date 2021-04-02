بدء عزاء ابنة النجمة جومانا مراد بالزمالك





بدء عزاء ابنة الفنانة السورية جومانا مراد بمنطقة الزمالك، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء، وكان من أبرزهم النجمة درة وزوجها ووفاء عامر وبشرى.



وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد، قد توفيت يوم الاثنين الماضى، وأعلنت عن الوفاة من خلال نشر صورة لابنتها الراحلة على حسابها الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".



وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة ".