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إيطاليا تسجل عجزا قدره 5.2% في الربع الأخير من 2020

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
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سجّلت إيطاليا عجزًا بنسبة 5.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة مع فائض 1.9 % في نفس الفترة من 2019.


وذكر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم أنه على مدى العام بالكامل، سجل العجز 9.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن تدهور الأرصدة العامة في الربع الرابع يرجع إلى قفزة في إنفاق الحكومة وانخفاض الإيرادات المرتبطين بالجائحة.

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