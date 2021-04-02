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كشف حساب كارتيرون مع الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يجري الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تحضيراته للمواجهة المرتقبة والهامة في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت الموافق الثالث من شهر أبريل المقبل، أمام مولودية الجزائر.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كشف حساب باتريس كارتيرون مع الزمالك حتى الان:


تعد هذه الولاية الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون في الزمالك، بعدما رحل قبل أشهر لتدريب التعاون السعودي، ثم عاد قبل مواجهة الأبيض أمام الترجي التونسي، والتي خسرها الفرنسي بهدف دون رد.

الفرنسي باتريس كارتيرون، خاض 31 مباراة في ولايته الأولى مع الزمالك، فاز خلالهم في 19 مباراة، وتعادل في 9 لقاءات، فيما خسر لقاء وحيد، وسجل الفريق 49 هدف، ودخل مرماه 22 آخرين.

أما في الولاية فلم يلعب كارتيرون سوى مباراة واحدة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، والتي خسرها بهدف نظيف.

جدير بالذكر أن كارتيرون حصد مع الزمالك، لقبي السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، والسوبر المحلي أمام الأهلي، في ولايته الأولى مع القلعة البيضاء.

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