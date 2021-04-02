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محمد جمعة ينتهي من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان محمد جمعة صورة من كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "نسل الأغراب"، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأعلن "جمعة من خلال هذه الصورة انتهائه من تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، حيث كتب قائلا: "آخر يوم في تصوير مسلسل نسل الأغراب".

مسلسل "نسل الأغراب" يجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

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