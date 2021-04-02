مصرع شاب غرقاً بمياة نهر النيل في العياط

لقى شاب مصرعه غرقًا، بمجرى نهر النيل، اليوم الجمعة، بقرية البليدة، التابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.







وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب غرقًا بمجرى نهر النيل بقرية البليدة بنطاق المركز.







تحريات أجهزة الأمن بالجيزة وسماع أقوال شهود العيان توصلت إلى عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق