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عقد البرنامج التدريبي لوحدة المساواة بين الجنسين بـ 4 محافظات بالقوي العاملة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
هدير عبدالله
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عقدت وحدة المساواة بين الجنسين البرنامج التدريبي الرابع لأعضاء الوحدات الفرعية بمديريات القوى العاملة بمحافظات الشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين فى العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقد حرصت الوحدة على أن يشمل البرنامج التدريبى التعريف بالوحدة والقرار الوزارى المنشئ لها واختصاصاتها وعرض الخطة التنفيذية للوحدة، والتعرف على أهم المفاهيم والمناهج الرئيسية للنوع الاجتماعى والعمل اللائق، وأهم المعايير العمل الدولية والاتفاقية ١١١بشان التمييز، والاتفاقية ١٠٠بشان المساواة، والاتفاقية ١٥٦ بشأن العمال ذوى المسؤوليات العائلية.

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وزارة القوى العاملة محمد سعفان البرنامج التدريبي الرابع

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