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على عتبات الشهر الكريم .. موضوع خطبة الجمعة القادمة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 9 4 2021 تحت عنوان ” على عتبات الشهر الكريم بين الأمل والرجاء وحسن الاستعداد.

وطالبت الوزارة جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

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