Advertisements

عطل مفاجئ في إحدي محركات العبارة فى نهر النيل بسوهاج

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
تلقت الأجهزة الأمنية والمحلية بسوهاج بلاغ بحدوث عطل مفاجئ فى إحدي محركات العبارة سوهاج 1 المخصصة لنقل الركاب بنهر النيل بدائرة مركز طهطا، قبل وصولها المرسى الغربى، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح


وقد تم الدفع الفورى بمعدات الإنقاذ والتأمين والتى توجد على مسافة قريبة جدا نظرا لوجود نقطة إنقاذ نهرى بالمنطقة.

كما تم إنزال كافة الركاب المتواجدين على العبارة ونقلهم بلانشات مؤمنة، بتأمين من قوات الإنقاذ النهرى، وتم تثبيت العبارة فى مكانها بالهلب الخاص بها لعدم استمرار جنوحها، وتم سحبها من الشاطئ الغربى، ولم يتم رصد أى إصابات أو خسائر بالمعدة وجارٍ انتداب لجنة فنية لبيان سبب توقف العبارة المفاجئ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان البلاغ مع الاستمرار للتأكد من سير العملية الملاحية لنقل الركاب ما بين الشرق والغرب بالشكل المعت

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

منذ 33 دقيقة

ليفربول يوضح موقفه من رحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعة و 11 دقيقة

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ حوالي 3 ساعات

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كيف سيكون تشكيل ريال مدريد في حال ضم مبابي وهالاند؟

منذ حوالي 3 ساعات

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

فوز منتخب السويس والقناة والنجوم وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ 38 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

05:58 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

04:43 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة