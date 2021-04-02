عطل مفاجئ في إحدي محركات العبارة فى نهر النيل بسوهاج

تلقت الأجهزة الأمنية والمحلية بسوهاج بلاغ بحدوث عطل مفاجئ فى إحدي محركات العبارة سوهاج 1 المخصصة لنقل الركاب بنهر النيل بدائرة مركز طهطا، قبل وصولها المرسى الغربى، دون حدوث إصابات أو خسائر بالأرواح





وقد تم الدفع الفورى بمعدات الإنقاذ والتأمين والتى توجد على مسافة قريبة جدا نظرا لوجود نقطة إنقاذ نهرى بالمنطقة.



كما تم إنزال كافة الركاب المتواجدين على العبارة ونقلهم بلانشات مؤمنة، بتأمين من قوات الإنقاذ النهرى، وتم تثبيت العبارة فى مكانها بالهلب الخاص بها لعدم استمرار جنوحها، وتم سحبها من الشاطئ الغربى، ولم يتم رصد أى إصابات أو خسائر بالمعدة وجارٍ انتداب لجنة فنية لبيان سبب توقف العبارة المفاجئ.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان البلاغ مع الاستمرار للتأكد من سير العملية الملاحية لنقل الركاب ما بين الشرق والغرب بالشكل المعت