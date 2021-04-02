وزيرة الثقافة تتفقد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب





تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الإسكندرية التاسع للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي والمقام بأرض كوتة بالازاريطة.



أعربت عبد الدايم عن سعادتها باقامة المعرض والذي يأتى بعد قرار مجلس الوزراء باستئناف إقامة المهرجانات الفنية ومعارض الكتاب والعروض المسرحية في الساحات والمناطق المفتوحة وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأضافت أنه يساهم في استكمال رسالة التنوير وتحقيق العدالة الثقافية ودعم صناعة الكتاب والنشر، مثمنة مشاركة هيئة الشارقة للكتاب والتي تعد خطوة لحصول معرض الإسكندرية للشارة الدولية، وأشادت بالإقبال الجماهيرى وبأسلوب التنظيم الذى يراعى الإلتزام بالعدد المقرر للزوار حرصا على السلامة العامة.



من جانبه قال الدكتور هيثم الحاج أن المعرض يشهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، وأكد أن حجم مبيعات الهيئة المصرية العامة للكتاب تجاوز في هذه الدورة النسبة التى تحققت العام الماضي باكثر من 50 ٪، مضيفا أن عدد النسخ المباعة خلال عشرة أيام بلغ 12 الف نسخة وكان الاكثر مبيعا كتب نساء على عرش مصر، حكايات الولاد والأرض المنسي صديقي وهؤلاء هم الإخوان.



يشار أن معرض الإسكندرية التاسع للكتاب يقام بمشاركة 90 ناشر بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة، مؤسسة الأهرام، دار المعارف، مكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب ويضم جناح هيئة الكتاب ١٥٠٠ عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل وكتب النشر العام إلى جانب ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة وكتب الأطفال،والكتب الأجنبية. بتخفيضات تصل إلى ٢٠٪ وقسم الكتاب المخفض لكنوز الهيئة ويضم اصدارات تباع بأسعار تبدا من جنيه واحد.