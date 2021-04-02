Advertisements

صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسل " ملوك الجدعنة" الدي ينافس من خلاله في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢١ ومن إنتاج شركة صادق الصباح.

ويحرص عمرو سعد الحفاظ على بنيته الجسمانية على مدار أيام التصوير من أجل دوره في المسلسل ، الذي سيكون بمثابة عودة قوية له في الدراما من الجديد  بعد غياب عامين، والمنافسة في المارثون الرمضاني مع كبار نجوم الدراما المصرية.

تدور الأحداث حول شخصان يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.

يشارك في بطولة المسلسل كل من عمرو سعد ، مصطفى شعبان ، رانيا يوسف ، ياسمين رئيس ، عمرو عبد الجليل ، احمد صفوت ومن تأليف عبير سليمان واخراج احمد خالد موسى.
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"
صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"

أخبار تهمك

الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

منذ 33 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

كيف سيكون تشكيل ريال مدريد في حال ضم مبابي وهالاند؟

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

منذ ساعة و 11 دقيقة

ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة المقبلة

منذ 38 دقيقة

"هجوم مُرعب".. كيف سيكون تشكيل برشلونة في حال ضم هالاند؟

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تناشد المواطنين: تخلوا عن هذه العادة قبل رمضان (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تحركات مصرية - سودانية جديدة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير السياحة يوجه رسالة إلى المصريين بشأن نقل المومياوات الملكية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مؤشر جديد يُقرب الأهلي من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

ليفربول يوضح موقفه من رحيل محمد صلاح

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فوز منتخب السويس والقناة والنجوم وتعادل بورتو والداخلية بالقسم الثاني

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة إيبار

05:58 م

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

10:42 ص

عاجل .. بيان هام من البنك المركزي حول وقف التعامل بالجنيه الورقي

04:43 م

العناية الإلهية تنقذ ركاب 6 عربات قطار من الموت.. والمتهم "سوء الصيانة"

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: «شرشحة» عليا بين موسكو وواشنطن تعيد الحرب الباردة بينهما

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة