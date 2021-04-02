صور حصرية لعمرو سعد من كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة"





يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مسلسل " ملوك الجدعنة" الدي ينافس من خلاله في الموسم الرمضاني لعام ٢٠٢١ ومن إنتاج شركة صادق الصباح.





ويحرص عمرو سعد الحفاظ على بنيته الجسمانية على مدار أيام التصوير من أجل دوره في المسلسل ، الذي سيكون بمثابة عودة قوية له في الدراما من الجديد بعد غياب عامين، والمنافسة في المارثون الرمضاني مع كبار نجوم الدراما المصرية.





تدور الأحداث حول شخصان يواجهان العديد من المصاعب ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما ويدخلان معه في صراع.



