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أكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لقرار زيادة أصول صندوق النقد الدولي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الخزانة في بيان لها أمس إن زيادة هذه الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، ستساعد الدول ذات الدخل المنخفض دون تحميل الولايات المتحدة أي تكاليف إضافية, مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستدعم التعافي الاقتصادي العالمي والأمريكي.


وأوضحت أنه إذا اشترت الولايات المتحدة حقوق السحب الخاصة من أي دولة أخرى، فسيمكنها الحصول على فائدة، مع احتفاظها بحق رفض شراء حقوق السحب الخاصة من أي دولة تعارض سياساتها.

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وحدة حقوق السحب صندوق النقد الدولى

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