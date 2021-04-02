من خلال "الفجر الفني"..بسنت النبراوي تتغزل في ياسمين عبد العزيز

حضرت الفنانة بسنت النبراوي ندوة خاصة لـ"الفجر الفني" وتحدثت عن مشاركتها في مسلسل "اللي مالوش كبير" لرمضاتن 2021.



وقالت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" متحدثة عن ياسمين عبد العزيز " وهي شخصية جميلة جدا وذوق جدا واستقبلتني بترحيب كبير، وأعطت "عبد العزيز" للتصوير بهجة كبيرة".





وتابعت كان في مشهد مع ياسمين عبد العزيز، وكان من المفترض أن نتشاجر معا ولكنها "خضتني" مما جعل اللوكيشن ينقلب من شجار إلى ضحك ومرح وأشعر بسعادة رهيبة للعمل معها وهي فنانة متنوعة وناجحة جدا.



مسلسل "اللي مالوش كبير" من المقرر عرضه في رمضان 2021، بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



