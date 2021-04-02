بسنت النبراوي لـ"الفجر الفني": ياسمين عبد العزيز أعطت بهجة في "اللي مالوش كبير" وهذه مواصفات فتى أحلامي (حوار)

حدثينا عن بداية ظهورك في عالم الفن؟

مسلسل "الوصية" هو بداية شهرتك ما سبب ذلك؟



مسلسل الوصية كان عقب تقديم أستاذ نبيل عبد الحميد لأستاذ خالد الحلفاوي وقبلني منذ أول مقابلة لي وأحدثت أغنيتي"بسبوسة" صدى كبير.



هل ساعدتك وظيفتك كمضيفة طيران في تواجدك في عالم الفن؟



وظيفتي لم تساعدني في عالم الفن بل حبي للفن هو ما دفعني لذلك، والفيديوهات التي قدمتها في البداية جعلتني أشعر بأني أمتلك موهبة التمثيل.



حدثينا عن دورك في حكاية "لا سحر ولا شعوذة" في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"؟



دوري في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" كان مهم جدا وخاصة إنه كان مختلف عن أدواري السابقة حيث تعجب الجمهور من الدور لأنه كان "شرير"، حتى أن الجمهور اعتقد أني هكذا في الحقيقة ولكن نجح الدور رغم خوفي الشديد منه.





ما هي كواليس العمل مع هنا الزاهد؟



الكواليس كانت حلوة جدا، واستقبلتني "الزاهد" بشكل مرحب وعبرت عن إعجابها بأغنيتي "بسبوسة" وكانت الكواليس لطيفة وممتعة للغاية وجميع صناع العمل أعطو للكواليس روح بشكل كبير.





ماهي تعليقات الجمهور على الدور؟



عدد من الجمهور قامو بمهاجمتي قائلين: "انتي شريرة كده في الحقيقة"، "انتي سوسة".





ما أصعب المشاهد التي واجهتك في الدور؟



أصعب شئ في الدور أنني كنت أريد تجسيد ما يريده أستاذ خالد الحلفاوي، بشكل جيد للغاية مما جعلني أحاول في كل مشهد أكثر من مرة لتأديته على أكمل وجه.



حدثينا عن أكثر مشهد أحببتيه في المسلسل؟



أتذكر مشهدي عند إجراء السحر وأثناء جلوسي على المكتب، وقمت بالرقص بشكل تلقائي وغير مرغوب ووجهي كان يظهر عليه ذلك وتم اتخاذه كـ كوميك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلين "لما تبقا في فرح وترقص غصب عنك".





ما أكثر شخصية أرهقتك في أعمالك الفنية؟



شخصيتي في مسلسل "اللي مالوش كبير" غير مرهقة ولكن صعبة حيث أجسد دور البنت القادرة التي تأخذ حقها بيدها، حيث تحتاج لتركيز بأن توضح للمشاهد بأنك في أقل مشهد تؤدي دور "شرير".





ما شكل اللوكيشن مع كابلز كـ ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟



اللوكيشن حلو جدا، ولكني لم أصور حتى الآن مع أحمد العوضي ولكن صورت مع ياسمين عبد العزيز وهي شخصية جميلة جدا وذوق جدا واستقبلتني بترحيب كبير، وأعطت "عبد العزيز" للتصوير بهجة كبيرة.





حدثينا عن أحد المشاهد المبهجة في التصوير؟



كان في مشهد مع ياسمين عبد العزيز، وكان من المفترض أن نتشاجر معا ولكنها "خضتني" مما جعل اللوكيشن ينقلب من شجار إلى ضحك ومرح وأشعر بسعادة رهيبة للعمل معها وهي فنانة متنوعة وناجحة جدا.





ما هي تفاصيل دورك في مسلسل "اللي مالوش كبير"؟



سأجسد دور شقيقة ياسمين عبد العزيز الكبيرة، واسمي "سما" وستكون شخصية صعبة وتتشاجر دائما، وأتمنى أن تعجب الجمهور.





حدثينا عن دورك في مسلسل "الآنسة فرح3"؟



كنت شخصية "رخمة" جدا أوي كل اهتمامها بالعمل، وتريد أن تكون سيدة أعمال ناجحة وهذا ما أخافني من الدور ولكنه أعجب الناس.





ما تعليقات الجمهور على دورك في "الآنسة فرح3"؟



عجبهم جدا وخاصة وأن الجمهور يحبون الفنان تامر فرج وكانت أبرز التعليقات: "ازاي تعامليه كده"،" وأي حد يتمناه".





ما كواليس العمل مع رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد في "الآنسة فرح3"؟



ناس لطيفة جدا، والفنانة رانيا يوسف هادئة جدا على عكس ما يعتقد البعض أنها تهاجم الناس وأسماء أبو اليزيد كذلك.





هل توجد أعمال جديدة في السينما؟



صورت بالفعل فيلم "عروستي" مع أحمد حاتم وجميلة عوض ومروان يونس ووالدته ولكن لا أعلم متى سيتم عرض الفيلم.





ما رأيك في فيلم "بنات ثانوي" والذي شاركتي به كضيف شرف؟



فيلم "بنات ثانوي" يحاكي الواقع بشكل كبير حيث أن عدد كبير من البنات في سن المراهقة يواجهون عدد كبير من المشاكل، ولكنه اتظلم بسبب وقت عرضه وما قيل عن تشابهه بأعمال أخرى ما هو إلا مجرد توارد أفكار فقط.







ما سبب اعتذارك عن مسلسل "موسى"؟



حدثت ظروف شخصية وعملية، لذلك اعتذرت ولكني كنت اتمنى العمل مع محمد رمضان.





بمناسبة الحدث العظيم الذي تعيشه مصر وهو نقل الموميات، إذا عرض عليكي أن تتواجدي في هذا الحدث ما هو رد فعلك؟



شرف ليا طبعا وكنت هوافق لأنه حدث عظيم.





ما مواصفات فتى أحلامك؟



يكون أطول مني، وشخصية، وقراراه ينفع من عقله ويقدر على التصرف في المواقف.





من صاحب الفضل عليكي في عالم الفن؟



الأستاذ نبيل عبد الحميد حيث قدمني لـ الأستاذ خالد الحلفاوي.





من من النجوم الكبار تتمني تأدية شخصيته؟



الفنانة تحية كاريوكا.

تفوقت على مثيلاتها في عالم الفن، بإجتهادها ومثابرتها واستمرارها في تقديم الأدوار التي آثارت جدل كبير لدى الجمهور، وه يالفنانة الشابة بسنت النبراوي والتي بدأت شهرتها بالفيديوهات المنتشرة لها بلغة أهالي الشرقية، ثم أغنيتها "بسبوسة" من مسلسل "الوصية" مع النجم أكرم حسني والتي أصدرت صدى كبير لدى الجمهور.وعاشت الفنانة بسنت النبراوي حالة من النشاط الفني في الفترة الماضية، حيث شاركت في عدد من الأعمال الفنية منها حكاية "لا سحر ولا شعوذة" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" لـ هنا الزاهد ومسلسل "الآنسة فرح3" ومن المقرر أن تفاجئنا بتواجدها بجانب النجمة ياسمين عبد العزيز في "اللي مالوش كبير" لرمضان 2021.وإليكم نص حوار بسنت النبراوي في ندوة خاصة لـ"الفجر الفني".بدايتي في عالم الفن كانت من خلال الفيديوهات التي قدمتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي بدأت شهرتي من خلالها حيث قدمتها بلغة أهالي الشرقية وأحدثت صدى كبير.