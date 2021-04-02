كارتيرون يحسم موقف حارس الزمالك أمام مولودية الجزائر

قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، الاعتماد على محمود عبد الرحيم "جنش" كحارس أساسي في مواجهة مولودية الجزائر.





وقرر مدرب الأبيض الإبقاء على حارسه محمود جنش العائد من المشاركة مع منتخب مصر أمام جزر القمر، كونه لم يشارك في مبارتي المنتخب وكان بديلا للحارس محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.





وشهدت الفترة الماضية اعتماد كامل على جنش وذلك من قبل رحيل باتشيكو وقدوم كاوتيرون.





ويرغب فريق الزمالك بحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط أمام مولودية الجزائر، من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



