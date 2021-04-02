رئيس قناة السويس: السيسي كان بيكلمني الفجر للاطمئنان على السفينة الجائحة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن أزمة السفينة الجائحة أثبتت للعالم أجمع أهمية قناة السويس، لافتًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لأزمة السفينة تم وضع خطة للتعامل بشكل عاجل.



وأوضح "ربيع"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لم يتبق إلا 61 سفينة ستدخل المجرى الملاحي غدًا ليتم الانتهاء من أزمة انتظار السفن.



وتابع: "الريس كان بيكلمني الساعة 4 الفجر للاطمئنان على وضع السفينة الجانحة"، مستكملًا: "الرئيس ورئيس الوزراء أول ناس كلمتهم قولتلهم على الحادثة".

