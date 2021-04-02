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الصحة تكشف عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه تم تطعيم16.7 مليون طفل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بنسبة 100%.

وعن لقاح كورونا، أشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 125 ألف شخص بلقاح كورونا، لافتا إلى أن هناك دفعات جديدة من لقاح كورونا وصلت مصر، ويستهدفون أن يصل عدد مراكز التطعيم إلى 5700 مركز.

وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنهم يستهدفون تطعيم التوسع في عملية تطعيم المواطنين لتشمل كل فئات الشعب.

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