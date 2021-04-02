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تويتر تجلب ميزة إضافة الملصقات والصور المتحركة على Fleets

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:36 م
تويتر - صورة أرشيفية
تويتر - صورة أرشيفية
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كشفت تويتر عن حساب الدعم الخاص بها على المنصة، أنها ستتيح للمستخدمين إضافة الملصقات والصور المتحركة ورموز Twemojis الجديدة إلى ميزة Fleets الشبيهة بالقصص، من خلال التطبيق نفسه.

وتساعد هذه الخطوة المستخدمين في اختيار الملصقات والصور المتحركة التي تناسبهم من الخيارات المتوفرة داخل التطبيق، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لتصميم وإضافة الملصقات عبر تطبيقات خارجية قبل نشره – هذا بالضبط ما توفر سناب شات وفيس بوك عبر منصاتها المختلفة للمستخدمين.

كما يمكن الاستفادة من هذه الإضافة عبر النقر على أيقونة الوجه المبتسم بجانب أيقونة النص، ومن ثم ستظهر جميع الصور المتحركة والملصقات للواجهة ليتم الاختيار منها قبل النشر.

ستصل الإضافة لمستخدمي تويتر على أندرويد و iOS على حد سواء، لكنها ستتوفر تدريجيًا بحسب المناطق الجغرافية.

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