تويتر تجلب ميزة إضافة الملصقات والصور المتحركة على Fleets

كشفت تويتر عن حساب الدعم الخاص بها على المنصة، أنها ستتيح للمستخدمين إضافة الملصقات والصور المتحركة ورموز Twemojis الجديدة إلى ميزة Fleets الشبيهة بالقصص، من خلال التطبيق نفسه.





وتساعد هذه الخطوة المستخدمين في اختيار الملصقات والصور المتحركة التي تناسبهم من الخيارات المتوفرة داخل التطبيق، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لتصميم وإضافة الملصقات عبر تطبيقات خارجية قبل نشره – هذا بالضبط ما توفر سناب شات وفيس بوك عبر منصاتها المختلفة للمستخدمين.





كما يمكن الاستفادة من هذه الإضافة عبر النقر على أيقونة الوجه المبتسم بجانب أيقونة النص، ومن ثم ستظهر جميع الصور المتحركة والملصقات للواجهة ليتم الاختيار منها قبل النشر.



