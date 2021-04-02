السكة الحديد يخطف فوز صاعق من أنياب "زد" بالقسم الثاني



خطف فريق السكة الحديد بقيادة المدير الفني جمعه مشهور، فوزا صاعقاً في الوقت القاتل، بهدف دون رد، على حساب نظيرة فريق زد إف سي، خلال المواجهة المثيرة التي أقيمت اليوم الجمعة، بملعب السكة، ضمن لقاءات الأسبوع الـ 20 للمجموعة الثانية بالقسم الثاني .



دخل فريق السكةا للقاء بتشكيل ضم : ابراهيم شعللها ، عمر سعيد ,محمود أكمل ، أسامة صبحي ، حازم شعيب سايكو كونتي , عبد العليم السيد فتحي مجدي ،حمودي محمد ,محمد ريعو ، محمد العربي .



وتواجد في البدلاءأحمد طارق ، محمد بركات ،طه زين، محمد رمزي، عمرو عزت، أحمد النحاس، أحمد ربيع، اسلام صلاح، أحمد بلحه .



بينما ضم فريق زد كلا من وليد توفيق ، أحمد دويدار ، عبد الرحمن زين ، عمر رجب إسلام رمضان ،محمد القط شهاب الدين أحمد ، نانا انطوي ، محمد حمدي ، حسن صاروخ ، محمد شاهين .



وتواجد في البدلاء : محمد شريف، احمد عادل، أحمد جعفر، عبد الله سمير بيكا، حسنى زكي، عمر اسماعيل يوسف ، محمود بصله، على جمال ، يوسف على .



انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بدون أهداف وتمكن عمرو عزت من تسجيل هدف السكة في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، من تمريرة محمد رمزي .



وبذلك يرتفع رصيد السكة إلى النقطة 22 في المركز الثالث عشر وتجمد رصيد زد إف سي عند النقطة 25 محتلا المركز التاسع .



أدار المباراة الحكم إبراهيم شاهين، عاونه خالد السيد مساعد أول، ووائل الألفى مساعد ثان، وحكم رابع أحمد عبد القادر، وراقب المباراة من لجنة المسابقات، جمال سالم .



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 34 نقطة

2- بورتو 34 نقطة

3- كوكاكولا 31 نقطة

4- الترسانة 31 نقطة

6- القناة 30 نقطة

5- منتخب السويس 29 نقطة

7- المريخ 27 نقطة

8- بتروجت 26 نقطة

9- زد إف سي 25 نقطة

10- النجوم 25 نقطة

11- النصر 24 نقطة

12- جمهورية شبين 22 نقطة

13-السكة الحديد 22 نقطة

14- طنطا 19 نقطة

15- الزرقا 19 نقطة

16- سرس الليان 18 نقطة