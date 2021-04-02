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محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير شارعي البحر الأعظم والنيل السياحي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها عددا من الشوارع الجاري تطويرها بالمحافظة والتي ضمت أعمال تطوير شارع البحر الأعظم، بداية من منطقة المنيب بحى جنوب الجيزة وشارع النيل السياحي وذلك في إطار المتابعة الدورية لنسب تنفيذ الأعمال.

وجه المحافظ بتنفيذ نموذج موحد للأسوار والبوابات الخاصة بالعائمات والمنشأت السياحية والنوادي النيلية بمسار النيل لتعكس المظهر الجمالى اللائق للطريق بالكامل، مشدداً على نقل أكشاك الكهرباء من مسار سير المواطنين وإزالة كافة الاسوار الحديدية المتعدية على الطريق وكل ما يحجب رؤية النيل.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشكوى أحد المواطنين بمنطقة الكونيسة، ووجه على الفور رئيس الحى المختص بالاستجابة لشكوى المواطن وسرعة حلها كما وجه الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتقليم وتهذيب الأشجار المطله على النيل.

وتفقد المحافظ نادى العاملين بديوان محافظة الجيزة، موجها برفع كفاءتة وتجهيزة وتطويره بالشكل اللائق بالعاملين وتحقيق الاستغلال الأمثل له.

كما تفقد محافظ الجيزة المعدات الجديدة التى تم دعم منظومة النظافة بها والتى شملت 4 سيارات كنس إلى و 3 سيارات نقل كبير والتي سيتم الدفع بها فى عدداً من القطاعات ذات الكثافة السكانية العالية.

كما شهد محافظ الجيزة، احتفالية يوم اليتيم وتكريم الأم المثالية الذي تم تنظيمها بنادى العاملين بهيئة النظافة والتجميل حيث قدم المحافظ شكره للقائمين على الحفل، لتكريمهم للأطفال الأيتام والرعاية الدائمة لهم وأعرب عن بالغ سعادته لمشاركته الأطفال احتفالهم مؤكدًا أهمية المشاركة المجتمعية في شتى الفعاليات والمناسبات.

وقال محافظ الجيزة، خلال كلمته إن المحافظة تولي اهتماما بالأطفال الأيتام لأن ذلك حقهم في الرعاية والإهتمام وأن مستقبل الأطفال مسئوليتنا لأن يوم اليتيم يمثل رمزًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

كما شهد محافظ الجيزة احتفالية الكشافة باليوبيل الفضى لتسجيل جامعة القاهرة ببحرية الجيزة في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

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