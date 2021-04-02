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تعاون مشترك بين تيسلا وتويوتا لتطوير قاعدة عجلات SUV كهربائية
الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:37 م
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يعمل كل من الشركتين الأمريكية واليابانية تيسلا وتويوتا على تطوير قاعدة عجلات SUV كهربائية، بحسب صحيفة كورية.
كما يتركز عمل الشركتين على تطوير قاعدة العجلات الأساسية أولاً، ما سيسمح بإنتاج سيارة كهربائية ميسورة التكلفة بسعر يقل عن 25,000 دولار عند إنتاجها، وإذا صح ذلك فلن تكون هذه المرة الأولى للعمل المشترك بين الشركتين فقد عملتا سابقاً على تطوير فئات كهربائية من راف4.
ويشار إلى أن تويوتا استثمرت في تيسلا منذ عام 2010 وقد تملكت نسبة بارزة من تيسلا بلغت 1.43% في 2016 ولكنها باعت جميع استثماراتها الشركة في 2017
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