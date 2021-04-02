شيكو يقترب خطوة هامة من التأهل بالفوز على نبروه وميجاسبورت والكهرباء حبايب بالقسم الثالث





إنتهت قبل قليل مباريات إفتتاح الجولة 20 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت مباراتين اليوم.





المباراة الأولى تمكن شيكو صاحب الصدارة من مواصلة إنتصاراته وحقق فوزا هاما فى طريق الصعود على حساب ضيفه نبروه بهدف وحيد سجله محمد عبدالمطلب من علامة الجزاء بالشوط الأول.





اللقاء الثانى حسم التعادل السلبى مواجهة ميجاسبورت و ضيفه كهرباء طلخا حيث لم يقدم الفريقان ما يشفع لكلاهما من أجل تحقيق الفوز باللقاء والذى غابت فيه الخطورة تماما على المرميين.





وتستكمل غدا مباريات الجولة حيث يستقبل شربين على ملعبه فريق بلقاس ، يستضيف الأمير على ملعبه فريق الخيارية ، ويحل المنزلة ضيفا على منية سمنود.





ويستضيف عمال المنصورة على ملعبه فريق دقادوس ، السنبلاوين يستقبل على ملعبه فريق مياه الدقهلية.





1-شيكو 45 نقطة

2- نبروة 41 نقطة

3- بلقاس 30 نقطة

4- السنبلاوين 28 نقطة

5- مياه الدقهلية 27 نقطة

6- شربين 27 نقطة

7- ميجا سبورت 26 نقطة

8- منية سمنود 24 نقطة

9- كهرباء طلخا 23 نقطة

10- الخيارية 22 نقطة

11- عمال المنصورة 19 نقطة

12- الأمير 18 نقطة

13- شبان بداوي 16 نقطة

14- اتحاد المنزلة 11 نقطة