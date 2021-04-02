الداخلية تكرم النقيب حسام الحسن

كرم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، النقيب حسام الحسن محمد ربيع، وعدد من رجال الشرطة المعينين بمديرية أمن الإسماعيلية.



وجاء التكريم، نظرًا لجهودهم ويقظتهم أثناء قيامهم بأداء واجبهم وحسن معاملتهم للمواطنين، ومحاربة البؤر الاجرامية، من أجل الوفاء برسالة جهاز الشرطة النبيلة في حفظ أمن المجتمع واستقراره.



من جانبه أعرب النقيب حسام الحسن، عن بالغ شكره وتقديره لتكريم الوزير له، مؤكدًا أن التكريم حافزًا له ولزملائه نحو مزيد من التفاني في العمل