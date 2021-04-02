التحريات تكشف ملابسات غرق شاب في نهر النيل بالعياط

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات غرق شاب بمجرى نهر النيل بمدينة العياط جنوب المحافظة، إذ تبين أنه كان يصطاد على ضفاف نهر النيل، وإنزلقت قدماه ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.



كان شاب لقى مصرعه غرقًا، بمجرى نهر النيل، اليوم الجمعة، بقرية البليدة، التابعة لمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من الرائد محمد إدريسي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب غرقًا بمجرى نهر النيل بقرية البليدة بنطاق المركز.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود العيان تبين عدم وجود أية شبهة جنائية حول وفاته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.