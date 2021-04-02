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الاقتصاد الأمريكي يحقق أعلي زيادة في وظائف القطاع غير الزراعي خلال 7 شهور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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 وظف أرباب الأعمال الأمريكيون موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس ، إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال التي قدمتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة، مما يعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهارا.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفا الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس. وعُدلت بيانات فبراير شباط صعودا لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلا من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفا.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 647 ألفا في مارس آذار.

وانخفض معدل البطالة إلى ستة بالمئة الشهر الماضي من 6.2 بالمئة في فبراير شباط. لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل".

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