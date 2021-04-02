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تأكيد أميركي على دعم المملكة العربية السعودية (فيديو)

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
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تأكيد أميركي جديد على دعم المملكة العربية السعودية في مواجهة تهديدات ميليشيات الحوثي فبحسب صحيفة الشرق الأوسط.

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن بلاده تدعم المملكة في الدفاع عن ‏أراضيها ومواجهة تهديدات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران في اليمن، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية .

ودعا كيربي في مؤتمر صحفي ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها والعمل على تحقيق حل ‏سياسي‎ للأزمة اليمنية بالاستجابة للمبادرة السعودية التي تهدف لإنهاء الصراع في اليمن.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تدرك أن إيران تشكل تهديدا لجيرانها ومصالح الأمن القومي والاستقرار في المنطقة‎ مؤكدا أن دعم إيران المستمر للميليشيات ‏الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة يجب التصدي لها.

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