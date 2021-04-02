عاجل.. استقالة جديدة تضرب الزمالك

أعلن ابراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك تقديم استقالته إلى المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي





وجاء قرار عبدالله بسبب خوض فربق كرة السلة مباراة سبورتينج اليوم بالرغم من الاتفاق على عدم خوض اللقاء احتجاجا على قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة.





وأكد عبدالله على عدم نيته التراجع عن تقديم الاستقالة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أشار إلى رغبته الإدارة في استمراره ولكنه رفض ذلك





وقد قررت اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك منح الاتحاد المصري لكرة السلة مهلة أخيرة؛ وذلك للنظر في الطعن المقدم من نادي الزمالك ضد القرارات التي أعلنها اتحاد السلة عقب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة.





وأوضح نادي الزمالك في بيان رسمي أنه التزم بالسفر إلى الإسكندرية للقاء سبورتنج في انتظار قرار من الاتحاد تجاه تظلم الزمالك لكن ذلك لم يحدث، وعلى الرغم من الضغوط الإعلامية والجماهيرية بعدم لعب المباراة إلا أن إدارة النادي والتزاما بمسئولياتها تجاه الرياضة المصرية، ولعدم تصدير أزمة في الوقت الراهن فقد وافقت على استثناء مباراة سبورتنج وخوضها اليوم وذلك للحفاظ على انتظام المسابقة وليس تسليما بسياسة الأمر الواقع.





كما قررت اللجنة منح مهلة أخيرة لاتحاد السلة للمباراة المقبلة؛ وذلك لحسم قرارها من تظلم الزمالك قبل التصعيد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق النادي وأن كل القرارات واردة عقب المهلة لعودة الحق لأصحابه.