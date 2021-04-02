السياحة عن موكب نقل المومياوات: "محدش بينام"



وأضافت أن هذا الحدث سيساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية، منوهة بأن هناك 400 قناة محلية ودولية سينقلوا الحدث، واكثر من 200 مراسل دولي سيشاركوا في تغطية الحدث، متابعة: "الناس كلها بتتكلم عن مصر".



قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن نقل الـ 22 مومياء ملكية حدث عالمي لم يحدث من قبل، لافتة إلى أنهم يستعدون لهذا الحدث منذ عامين.وأشارت "بهجت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عدد كبير من الوزارات والهيئات شاركوا في الإعداد للموكب للخروج بشكل لائق، لافتة إلى أنهم يتابعون كافة التفاصيل النهائية للموكب، معلقة: "محدش بينام وبنتابع كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة للموكب".