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فريق وحيد يخشى ريال مدريد دخوله في صفقة هالاند

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الإسبانية، عن تفاصيل الصراع الدائر حاليا للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند،  في ظل مستواه اللافت الذي أظهره منذ انضمامه للفريق الألماني العام الماضي.

وقالت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن مسؤولي ريال مدريد غير قلقين من دخول برشلونة في صفقة هالاند، حيث يعتقدون أن النادي الكتالوني غير قادر ماديًا على حسمها.

وتابعت الشبكة الإسبانية،  أن الريال ليس قلقًا أيضًا من مانشستر سيتي، بسبب علمه أن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزينز، غير مهتم بهالاند، ولم يجر أي اتصالٍ برايولا، ولكن ريال مدريد يخشى دخول مانشستر يونايتد في الصفقة، حيث يعتقد مسؤولو الميرنجي، أنه سيظل في السباق حتى النهاية.

يذكر أن كلا من  ألفي هالاند والد اللاعب، ووكيله مينو رايولا، قد اجتمعوا مع خوان لابورتا رئيس برشلونة، صباح أمس الخميس، كما ذهبا لمقابلة مسوؤلي ريال مدريد، قبل السفر لإقامة لقاء مع الأندية الإنجليزية.

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