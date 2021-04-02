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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المولودية المصيرية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إستعدادته لمواجهة مولودية الجزائر ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد مولودية الجزائر، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة التاسعة من مساء غدًا السبت على ملعب 5 يوليو في الجزائر.

وتعد فرص الفارس الأبيض في التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا ضعيفة، حيث يستلزم على الأبيض الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وانتظار هزيمة الفريق الجزائري في الجولة ذاتها أمام الترجي الرياضي التونسي في الجولة السادسة.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي يأتي بها الفارس الأبيض في المركز الثال، برصيد نقطتين.

1- الترجي الرياضي التونسي 10 نقاط

2- مولودية الجزائر 8 نقاط

3- الزمالك  نقطتين

4- تونجيث السنغالي نقطة واحدة.

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