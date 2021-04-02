مصرع فتاة سقطت من مصعد عقار ببنها

شهدت منطقة الفلل قسم ثان بنها مصرع فتاة إثر سقوطها من بئر مصعد من الدور 12، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، بورد بلاغا بسقوط فتاة من أعلى بئر مصعد بالدور 12، وانتقلت الأجهزة المعنية، وتبين وفاة الفتاة وتدعى "ع.م.م" 26 عاما.



وأوضحت التحريات أن الفتاة كانت في زيارة لشقيقها في عزومة على وجبة رنجا، وكانت تتكأ إلى باب خشب لمصعد غير مجهز فسقطت من بئر المصعد من الدور 12 وحتى جسم المصعد حتى الدور 8، مما أدى إلى مصرعها في الحال، وجرى نقلها إلى مستشفى بنها الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فيما صرحت النيابة العامة ببنها بدفن جثمان الفتاة.